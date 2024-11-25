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Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в начале 2025 года – Высший совет правосудия

08:30, 25 ноября 2024
Хотя Служба дисциплинарных инспекторов будет полностью сформирована в декабре, однако заполнить все должности дисциплинарных инспекторов уже не удастся.
Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в начале 2025 года – Высший совет правосудия
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Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в начале 2025 года.

До конца 2024 года, после завершения всех собеседований, Высший совет правосудия назначит на должности, как руководителей Службы дисциплинарных инспекторов, так и дисциплинарных инспекторов.

Об этом во время встречи с экспертами Организации экономического сотрудничества и развития (OECP) сообщил член Высшего совета правосудия Роман Маселко.

По данным источников «Судебно-юридической газеты», список дисциплинарных инспекторов Высший совет правосудия может утвердить уже на этой неделе.

Также на этой неделе может быть утверждено Положение о Службе дисциплинарных инспекторов.

Отметим, что сейчас продолжаются собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов. По состоянию на 22 ноября состоялись собеседования с 16 претендентами на должности дисциплинарных инспекторов из 24, а также собеседование с претенденткой на должность заместителя руководителя СДИ.

Кроме того, один из кандидатов на должность дисциплинарного инспектора 21 ноября отказался от борьбы за должность дисциплинарного инспектора.

Как было отмечено во время заседания Совета правосудия, 12 ноября прокурор Офиса Генерального прокурора Виталий Кошляк направил в ВСП заявление с просьбой оставить без рассмотрения рекомендацию о назначении его на должность дисциплинарного инспектора. Соответствующее заявление в итоге было удовлетворено.

26 ноября ВСП планирует провести собеседования еще с 8 претендентами на должности дисциплинарных инспекторов.

Кроме того, в декабре состоятся собеседования с двумя претендентами на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Напомним, что конкурс на должности руководителя, заместителя руководителя и дисциплинарных инспекторов был объявлен еще 19 декабря 2023 года.

Первоначально предполагалось, что Служба дисциплинарных инспекторов будет создана в сентябре 2024 года. Однако затем сроки создания СДИ были изменены, в частности, из-за провала первого конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Служба дисциплинарных инспекторов в составе руководителя, заместителя руководителя и 24 дисциплинарных инспекторов является автономным подразделением в составе Высшего совета правосудия, которое будет осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП

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