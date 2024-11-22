Кабмин уволил заместителя Министра развития общин и территорий Василия Шкуракова

Василия Шкуракова уволили с должности первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины.

На фото Василий Шкураков

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство провело заседание 22 ноября, в ходе которого приняло ряд распоряжений. Отметим, что это уже второе заседание за день.

В частности, Кабинет Министров Украины уволил Шкуракова Василия Александровича с должности первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины.

В то же время, Правительство приняло решение о назначении Замлинского Ростислава Теодозийовича первым заместителем Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, что Кабмин назначил в Минюст нового заместителя Евгения Пикалова и государственного секретаря Александра Буханевича.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.