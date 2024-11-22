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Кабмін звільнив заступника Міністра розвитку громад та територій Василя Шкуракова

18:30, 22 листопада 2024
Василя Шкуракова звільнили з посади першого заступника Міністра розвитку громад та територій України.
Кабмін звільнив заступника Міністра розвитку громад та територій Василя Шкуракова
На фото Василь Шкураков
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Уряд провів засідання 22 листопада, під час якого ухвалив низку розпоряджень. Зазначимо, що це уже друге засідання протягом дня.

Зокрема, Кабінет Міністрів України звільнив Шкуракова Василя Олександровича з посади першого заступника Міністра розвитку громад та територій України

Водночас Уряд прийняв рішення про призначення Замлинського Ростислава Теодозійовича першим заступником Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, що Кабмін призначив до Мін’юсту нового заступника Євгена Пікалова та державного секретаря Олександра Буханевича.

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Кабінет Міністрів України

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