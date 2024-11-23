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Отримання аліментів через добровільне виконання рішення — що варто знати

07:54, 23 листопада 2024
Громадяни можуть отримати аліменти шляхом добровільного виконання рішення.
Отримання аліментів через добровільне виконання рішення — що варто знати
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ роз’яснило питання спрощеного порядку отримання грошових коштів на утримання дитини (аліментів) від підприємства, установи організації.

Стаття 7 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає можливість отримання аліментів шляхом добровільного виконання рішення. Це швидкий спосіб отримати відраховані з доходу платника аліментів кошти,  напряму з роботи, оминаючи процедуру примусу.

Що для цього потрібно:

  1. Виконавчий документ.

Ви можете самостійно надіслати документ про стягнення аліментів:

на підприємство, де працює боржник;

до установи, яка виплачує йому пенсію, стипендію чи інші доходи;

фізичній особі-підприємцю чи фізичній особі, яка виплачує боржнику дохід.

  1. Ваша заява (стягувача)

Разом із виконавчим документом потрібно подати заяву, у якій зазначити:

- реквізити вашого рахунку в банку чи іншій фінансовій установі, згідно на який бажаєте отримувати кошти;

- Ваші дані (прізвище, ім’я, по батькові ), реквізити документа, що посвідчує особу.

Зазначається, що підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, зазначені у частині першій цієї статті, за заявою стягувача зобов’язані здійснювати відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника у розмірі, визначеному виконавчим документом, з урахуванням положень статті 70 вище зазначеного  Закону.   

«Використовуйте цю можливість для швидкого і ефективного вирішення питання зі стягненням аліментів», - заявили у відомстві.

Що робити, якщо є заборгованість?

Якщо боржник має заборгованість або не згоден із її сумою, ви маєте право звернутися до виконавчої служби для примусового виконання рішення.

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мінюст

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