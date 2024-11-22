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Порушники військового обліку зможуть не йти у ТЦК, а оплатити штраф через застосунок Резерв+

18:20, 22 листопада 2024
За словами заступниці міністра оборони, така функція з’явиться на початку наступного року в застосунку, якщо депутати приймуть законопроєкт до кінця року.
Порушники військового обліку зможуть не йти у ТЦК, а оплатити штраф через застосунок Резерв+
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Військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Зараз такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі, але така можливість може з’явитися у застосунку Резерв+. Про це заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit, пише 24 Канал.

«Ми хочемо зробити в Резерв+ функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху», – зазначила Черногоренко.

За її словами, є технічне розуміння цього питання, і якщо депутати приймуть законопроєкт до кінця року, то на початку наступного року в Резерв+ буде така функція.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що дізнаватися про штрафи, накладені постановами ТЦК за порушення військового обліку можна буде у застосунку «Дія» за тим же принципом, як водії дізнаються про штрафи за перевищення швидкості.

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