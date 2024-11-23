$200 за уникнення відправлення в зону бойових дій – на Сумщині голова ВЛК погорів на хабарі

Правоохоронці повідомили про підозру директорові однієї з лікарень Тростянецької громади за фактом одержання неправомірної вигоди.
Як повідомила Сумська обласна прокуратура, у січні 2024 року підозрюваного було призначено головою військово-лікарської комісії. Вступивши в змову зі своїми колегами, медик розробив схему щодо оформлення військовозобов’язаним фіктивних висновків про наявність захворювань.
«Це дозволило б чоловікам, у разі призову, бути придатним до служби лише у військових частинах та уникнути відправлення в зону проведення бойових дій. З цією метою він оформляв «пацієнтів» на стаціонарне лікування», - заявили у прокуратурі.
Зокрема, задокументовано факт одержання головою ВЛК від громадянина 200 доларів США після виготовлення необхідної документації.
На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.
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