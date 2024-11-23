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$200 за избежание отправления в зону боевых действий – в Сумской области председатель ВВК погорел на взятке

07:00, 23 ноября 2024
Медик разработал схему по оформлению военнообязанных фиктивных выводов о наличии заболеваний.
$200 за избежание отправления в зону боевых действий – в Сумской области председатель ВВК погорел на взятке
sumy.gp.gov.ua
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Правоохранители сообщили о подозрении директору одной из больниц Тростянецкой общины по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, в январе 2024 года подозреваемый был назначен председателем военно-врачебной комиссии. Вступив в сговор со своими коллегами, медик разработал схему по оформлению военнообязанных фиктивных выводов о наличии заболеваний.

«Это позволило бы мужчинам в случае призыва быть пригодным к службе только в воинских частях и избежать отправления в зону проведения боевых действий. С этой целью он оформлял «пациентов» на стационарное лечение», – заявили в прокуратуре.

В частности, задокументирован факт получения председателем ВВК от гражданина 200 долларов после изготовления необходимой документации.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

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прокуратура ВВК

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