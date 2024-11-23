В чем разница между медицинским заключением и е-больничным

Пенсионный фонд объясняет, что е-больничный формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании успешно созданного медицинского заключения о временной нетрудоспособности или решения органа опеки и попечительства.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объясняет различия между медицинским заключением и электронным больничным.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности и е-больничный, который является электронным аналогом бумажного листка нетрудоспособности, – электронные документы, удостоверяющие факт временной нетрудоспособности человека. Они тесно связаны между собой, поэтому необходимо понимать разницу между ними.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности – это электронный документ, который:

- удостоверяет временную нетрудоспособность;

- содержит заключение врача по результатам медицинской экспертизы по временной потере трудоспособности;

- является основанием для создания е-больничного.

Врач создает Медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Электронной системе здравоохранения на основании медицинских записей (включая основные данные, содержащиеся у семейного врача, такие как паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер мобильного телефона и т.п.).

На основании медицинского заключения формируется электронный лист нетрудоспособности.

Е-больничный (лист нетрудоспособности в электронном виде) – электронный документ, который:

- свидетельствует факт временной нетрудоспособности;

- является основанием для освобождения от работы, оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, назначения материального обеспечения и предоставления социальных услуг в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Е-больничный формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины на основании успешно созданного медицинского заключения о временной нетрудоспособности или решения органа опеки и попечительства.

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