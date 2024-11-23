Как осуществить шеринг автомобиля — инструкция

Владелец транспортного средства или его будущий пользователь самостоятельно определяют срок шеринга.

Главный сервисный центр МВД напомнил, как назначить надлежащего пользователя на автомобиле и не нести ответственность за штрафы других водителей.

Эта услуга позволяет законно управлять чужим автомобилем. Шеринг можно осуществить онлайн в несколько кликов – в Кабинете водителя или в приложении Дія.

Владелец транспортного средства или его будущий пользователь самостоятельно определяют срок шеринга.

Як призначити належного користувача через Електронний кабінет водія

Якщо ви хочете призначити належного користувача онлайн, то один зі способів зробити це — через Електронний кабінет водія.

Для цього знадобиться два девайси: комп’ютери, смартфони чи планшети — немає значення. Бути поряд теж не обов’язково. Важливими умовами є те, що ваші документи мають уже відображатися в електронному вигляді.

Які документи потрібно мати в Електронному кабінеті водія, щоб стати належним користувачем?

посвідчення водія відповідної категорії.

Які документи треба мати в Електронному кабінеті водія, щоб призначити належного користувача?

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Ініціювати призначення належного користувача в Електронному кабінеті водія може як власник транспортного засобу, який ділиться своїм авто, так і водій, який хоче на законних підставах керувати цим авто. Варто знати певні контактні дані один одного, аби скористатись сервісом.

Наприклад, власник формує заявку, водієві приходить лист на email із посиланням на перехід до Електронного кабінету водія, для підтвердження заявки. Або навпаки, водій кидає такий запит через Електронний кабінет водія власнику, тим самим способом, вказавши email-адресу.

Перехід за посиланням у листі переводить того, хто має підтвердити шеринг транспортного засобу, до заявки. У кінці такої заявки треба накласти електронний підпис, як відповідний метод ідентифікації особи. Як тільки електронний документ було підписано з одного боку, він приходить тому, хто ініціював процес шерингу авто на підтвердження. Іншій стороні теж треба поставити електронний підпис. Так обидва користувачі, навіть перебуваючи на відстані один від одного, знають, що заявку було розглянуто і схвалено ними обома.

Розгляд заяви сервісними центрами МВС відбувається автоматично. Обробка запитів триває до 5 хвилин у реальному часі.

Результат — у водія, якого призначили належним користувачем, з’являється серед документів у Електронному кабінеті водія та в застосунку Дія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після призначення належного користувача через Електронний кабінет водія обидві сторони: власник і водій — можуть також скасувати призначення належним користувачем тут же в Електронному кабінеті водія.

Як призначити належного користувача в Дії

Якщо ви хочете призначити належного користувача онлайн, то один зі способів зробити це — через застосунок Дія.

Для цього знадобиться два смартфони — потрібно буде відсканувати QR-код. Важливою умовою є наявність електронних документів в Дії на момент замовлення послуги шерингу авто.

Які документи потрібно мати в Дії, щоб стати належним користувачем?

паспорт громадянина України (у формі ID-картки) або закордонний паспорт;

посвідчення водія відповідної категорії.

Які документи треба мати в Дії, щоб призначити належного користувача?

паспорт громадянина України (у формі ID-картки) або закордонний паспорт;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для початку власник транспортного засобу авторизується, обирає авто зі списку своїх, вказує термін призначення належного користувача, залишає номер телефону та e-mail і створює запит на шеринг — QR-код.

Потім авторизується водій, сканує QR-код з екрану власника транспортного засобу і підтверджує свою згоду на шеринг. Після погодження з боку майбутнього водія — заявку підтверджує власник транспортного засобу і вона потрапляє на обробку до сервісного центру МВС.

Розгляд заяви сервісними центрами МВС відбувається автоматично. Обробка запитів триває до 5 хвилин у реальному часі.

Результат — у водія, якого призначили належним користувачем, з’являється серед документів у Електронному кабінеті водія та в застосунку Дія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яким йому тепер можна керувати на законних підставах.

Після призначення належного користувача через Дію обидві сторони: власник і водій — можуть також скасувати цей шеринг в цьому ж застосунку.

Як призначити належного користувача офлайн

Цей спосіб отримання послуги підходить усім юридичним особам, які хочуть призначити належного користувача на транспортний засіб зі свого автопарку, а також фізичним особам, в яких свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або посвідчення водія не відображаються в електронному форматі.

Для призначення належного користувача транспортного засобу потрібно звернутись двом особам: власнику та водію, який керуватиме цим транспортним засобом, або їх уповноваженим представникам до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Надання послуг можливо за талоном попереднього запису. Його можна отримати:

в терміналі безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС;

через функціонал е-запис.

Власник транспортного засобу має подати такі документи:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

документи, які підтверджують право представляти інтереси юридичної особи (у разі звернення юридичної особи);

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Той, кого призначать належним користувачем подає такі документи:

посвідчення водія;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Відсутність повного пакету документів є причиною для відмови у наданні послуги в сервісному центрі МВС.

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