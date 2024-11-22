Затянул 8-летнюю девочку в подвал и совершил насилие — Верховный Суд подтвердил приговор 81-летнему пенсионеру

Пенсионер приговорен к шести годам тюрьмы.

В Хмельницкой области 81-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении восьмилетней девочки. В суде он не признал своей вины. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что проживавший неподалеку пенсионер затащил 8-летнюю девочку в подвал дома и совершил в отношении нее насилие.

Когда мужчина начал раздеваться, ребенок смог вырваться, побежал домой и рассказал все матери. Мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы.

Впрочем, он не признал свою вину, обжаловал приговор в апелляционном суде, а впоследствии и в Верховном Суде.

Однако суды апелляционной на кассационную инстанцию ​​согласились с утверждением прокурора, что наказание в виде 6 лет лишения свободы является справедливой мерой принуждения для обидчика.

Сведения о мужчине будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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