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Затягнув 8-річну дівчинку в підвал та вчинив насильство — Верховний Суд підтвердив вирок 81-річному пенсіонеру

23:59, 22 листопада 2024
Пенсіонеру присудили шість років тюрми.
Затягнув 8-річну дівчинку в підвал та вчинив насильство — Верховний Суд підтвердив вирок 81-річному пенсіонеру
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У Хмельницькій області 81-річний чоловік вчинив сексуальне насильство стосовно восьмирічної дівчинки. У суді він не визнав своєї вини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що пенсіонер, який проживав неподалік, затягнув 8-річну дівчинку в підвал будинку та вчинив щодо неї насильство.

Коли чоловік почав роздягатись, дитина змогла вирватись, побігла додому та розповіла все матері. Чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі.

Втім, він не визнав своєї провини, оскаржив вирок в апеляційному суді, а згодом і у Верховному Суді.

Проте суди апеляційної на касаційної інстанцій погодилися з твердженням прокурора, що покарання у виді 6 років позбавлення волі є справедливим заходом примусу для кривдника.

Відомості щодо чоловіка буде внесено до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Верховний Суд вирок

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