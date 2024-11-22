Затягнув 8-річну дівчинку в підвал та вчинив насильство — Верховний Суд підтвердив вирок 81-річному пенсіонеру

Пенсіонеру присудили шість років тюрми.

У Хмельницькій області 81-річний чоловік вчинив сексуальне насильство стосовно восьмирічної дівчинки. У суді він не визнав своєї вини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що пенсіонер, який проживав неподалік, затягнув 8-річну дівчинку в підвал будинку та вчинив щодо неї насильство.

Коли чоловік почав роздягатись, дитина змогла вирватись, побігла додому та розповіла все матері. Чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі.

Втім, він не визнав своєї провини, оскаржив вирок в апеляційному суді, а згодом і у Верховному Суді.

Проте суди апеляційної на касаційної інстанцій погодилися з твердженням прокурора, що покарання у виді 6 років позбавлення волі є справедливим заходом примусу для кривдника.

Відомості щодо чоловіка буде внесено до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.