Опади, а подекуди налипання мокрого снігу – прогноз погоди на вихідні в Україні

23 листопада у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с.

Джерело фото: Укрінформ

У суботу, 23 листопада, в західних областях України очікується невеликий, вночі в Карпатах помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі значний, вдень місцями невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, а на решті території помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу, температура протягом доби 3-8° тепла, вдень у південно-східній частині до плюс 14°.

Такий проноз погоди оприлюднили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, за інформацією синоптиків, у наступні дві доби в Україні переважно без опадів, лише на сході та південному сході мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; температура вночі 0-7° морозу, вдень від 3° морозу до 4° тепла.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, завтра у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с.

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