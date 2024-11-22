Господарський суд Одеської області повідомив про наявність низки вакантних посад

Господарський суд Одеської області повідомив, що у суді є низка вакантних посад. Про це інформує пресслужба суду.
Серед них:
*посади державної служби категорії «В» на період дії воєнного стану.
«ОБОВ’ЯЗКОВОЮ вимогою для усіх вакансій є державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (офіційний документ, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови, який засвідчує рівень володіння державною мовою).
За додатковою інформацією звертайтесь до відділу управління персоналом: за номером телефону: (0482) 307-956, на електронну пошту: [email protected]», - сказано у повідомленні.
Раніше ми писали, що у Вищій раді правосуддя з’явилася вакантна посада.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.