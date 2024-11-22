Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии ряда вакантных должностей

В Хозяйственном суде Одесской области есть семь вакантных должностей.

Фото: od.arbitr.gov.ua

Хозяйственный суд Одесской области сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди них:

Специалист аналитически-информационного отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Специалист отдела документального обеспечения (канцелярия) (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Специалист статистического отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Специалист отдела управления персоналом (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Главный консультант (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Судебный распорядитель (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Секретарь судебного заседания (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

*должности государственной службы категории «В» на период действия военного положения.

«ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием для всех вакансий является государственный сертификат об уровне владения государственным языком (официальный документ, выданный Национальной комиссией по стандартам государственного языка, удостоверяющий уровень владения государственным языком).

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел управления персоналом: по телефону: (0482) 307-956, по электронной почте: [email protected]», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Высшем совете правосудия появилась вакантная должность.

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