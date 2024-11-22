Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Хозяйственный суд Одесской области сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Среди них:
*должности государственной службы категории «В» на период действия военного положения.
«ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием для всех вакансий является государственный сертификат об уровне владения государственным языком (официальный документ, выданный Национальной комиссией по стандартам государственного языка, удостоверяющий уровень владения государственным языком).
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел управления персоналом: по телефону: (0482) 307-956, по электронной почте: [email protected]», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Высшем совете правосудия появилась вакантная должность.
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