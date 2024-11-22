Практика судов
  1. В Украине

Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем — в Житомирской области назначили наказание водителю за совершение ДТП с двумя погибшими

23:47, 22 ноября 2024
Осужденный должен залатить в пользу потерпевших 600 тысяч грн морального и материального ущерба.
Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем — в Житомирской области назначили наказание водителю за совершение ДТП с двумя погибшими
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Житомирщине к 8 годам лишения свободы приговорен 63-летний водитель за совершение ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчину также лишили права управлять транспортными средствами сроком на 3 года и взыскали с него в пользу потерпевших 600 тысяч грн морального и материального ущерба.

63-летний житель Житомирского района совершил ДТП, в результате которого два человека погибли, а еще одна женщина травмирована.

Он управлял автомобилем, в котором находились его сын и еще одна пассажирка. Во время движения в селе Романовка Бердичевского района он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.

В результате столкновения водитель и пассажирка встречного авто погибли, а жена потерпевшего получила средние телесные повреждения. Пока приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП Житомирская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский: органы власти и посольства не должны воспринимать информацию от разведки как разрешение на выходной день

Президент Владимир Зеленский: госорганы и посольства, когда нет воздушной тревоги, должны работать одинаково и воспринимать информацию от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной.

Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, который должен рассматривать дела относительно конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также дела об обжаловании аудитов антикоррупционных органов.

Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Богатих
    Інна Богатих
    заступник Міністра юстиції України
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду