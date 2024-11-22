Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем — в Житомирской области назначили наказание водителю за совершение ДТП с двумя погибшими

Осужденный должен залатить в пользу потерпевших 600 тысяч грн морального и материального ущерба.

На Житомирщине к 8 годам лишения свободы приговорен 63-летний водитель за совершение ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчину также лишили права управлять транспортными средствами сроком на 3 года и взыскали с него в пользу потерпевших 600 тысяч грн морального и материального ущерба.

63-летний житель Житомирского района совершил ДТП, в результате которого два человека погибли, а еще одна женщина травмирована.

Он управлял автомобилем, в котором находились его сын и еще одна пассажирка. Во время движения в селе Романовка Бердичевского района он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.

В результате столкновения водитель и пассажирка встречного авто погибли, а жена потерпевшего получила средние телесные повреждения. Пока приговор не вступил в законную силу.

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