Школа не совершила ничего противозаконного, наказав ученика за использование ИИ — решение суда

Ребенок использовал инструмент искусственного интеллекта для выполнения задания.

Фото: student-circuit.com

Окружный суд США по округу Массачусетс вынес решение в деле родителей против школы. Мать и отец ребенка подали в суд на школьный округ за наказание их сына, использовавшего инструмент искусственного интеллекта для выполнения задания, пишет arstechnica.com.

Дейл и Дженнифер Харрис подали в суд на должностных лиц школы Hingham High School и школьный комитет и требовали от школы изменить оценку их сына и удалить инцидент из его дисциплинарного досье. Родители утверждали, что в справочнике для учеников нет правила против использования ИИ, но должностные лица школы заявили, что ученик нарушил несколько правил политики школы.

Ходатайство семьи Харрис было отклонено. Судья Пол Левенсон постановил, что школьные должностные лица «имеют преимущество в аргументации как по фактам, так и по закону».

«По фактам, в предварительном фактическом отчете нет ничего, что предполагало бы, что должностные лица HHS поспешили с выводом о том, что сын семьи Харрис мошенничал.

И последствия, наложенные ответчиками, не были столь суровыми, чтобы выходить за рамки значительной свободы действий ответчиков в таких вопросах.

На основании имеющихся в настоящее время в суде доказательств я не обнаруживаю никаких правонарушений со стороны ответчиков», — заявил судья Левенсон.

Также он отметил, то, как мальчик использовал ИИ, убедительно подтверждает вывод ответчиков о том, что ребенок знал, что «использует ИИ недопустимым образом».

«Хотя «появление генеративного ИИ может представлять некоторые особые проблемы для педагогов, в данном случае проблема не является особенно острой, поскольку нет никакой видимой педагогической цели в том, чтобы побуждать использовать Grammarly (или любой другой инструмент ИИ) генерировать сценарий, воспроизводить вывод без цитирования и выдавать его за свою собственную работу», — говорится в постановлении суда.

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