Практика судов
  1. В мире

Школа не совершила ничего противозаконного, наказав ученика за использование ИИ — решение суда

17:38, 22 ноября 2024
Ребенок использовал инструмент искусственного интеллекта для выполнения задания.
Школа не совершила ничего противозаконного, наказав ученика за использование ИИ — решение суда
Фото: student-circuit.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Окружный суд США по округу Массачусетс вынес решение в деле родителей против школы. Мать и отец ребенка подали в суд на школьный округ за наказание их сына, использовавшего инструмент искусственного интеллекта для выполнения задания, пишет arstechnica.com.

Дейл и Дженнифер Харрис подали в суд на должностных лиц школы Hingham High School и школьный комитет и требовали от школы изменить оценку их сына и удалить инцидент из его дисциплинарного досье. Родители утверждали, что в справочнике для учеников нет правила против использования ИИ, но должностные лица школы заявили, что ученик нарушил несколько правил политики школы.

Ходатайство семьи Харрис было отклонено. Судья Пол Левенсон постановил, что школьные должностные лица «имеют преимущество в аргументации как по фактам, так и по закону».

«По фактам, в предварительном фактическом отчете нет ничего, что предполагало бы, что должностные лица HHS поспешили с выводом о том, что сын семьи Харрис мошенничал.

И последствия, наложенные ответчиками, не были столь суровыми, чтобы выходить за рамки значительной свободы действий ответчиков в таких вопросах.

На основании имеющихся в настоящее время в суде доказательств я не обнаруживаю никаких правонарушений со стороны ответчиков», — заявил судья Левенсон.

Также он отметил, то, как мальчик использовал ИИ, убедительно подтверждает вывод ответчиков о том, что ребенок знал, что «использует ИИ недопустимым образом».

«Хотя «появление генеративного ИИ может представлять некоторые особые проблемы для педагогов, в данном случае проблема не является особенно острой, поскольку нет никакой видимой педагогической цели в том, чтобы побуждать использовать Grammarly (или любой другой инструмент ИИ) генерировать сценарий, воспроизводить вывод без цитирования и выдавать его за свою собственную работу», — говорится в постановлении суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд США искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Верховный Суд подтвердил правомерность назначения земельных торгов по делу об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства

Правомерность назначения земельных торгов по делу об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства – позиция Верховного Суда.

Дела на судей будут распределяться по новым правилам – опубликовано положение об автоматизированной системе документооборота суда, документ

В новом положении об автоматизированной системе документооборота суда определены правила распределения дел на судей, полномочия собрания судей и порядок определения следственного судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду