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Какая ответственность за нарушение правил охраны труда

23:12, 22 ноября 2024
Гоструда разъясняет, что максимальный размер штрафа не может превышать 5% среднемесячного фонда зарплаты за предыдущий год юридического или физического лица, использующего наемный труд.
Какая ответственность за нарушение правил охраны труда
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, какая ответственность ожидает за нарушение правил охраны труда.

Закон Украины «Об охране труда» предусматривает уголовную, административную, дисциплинарную и материальную ответственность при нарушении работниками законодательства об охране труда.

За нарушение законодательства об охране труда и невыполнении предписаний должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, привлекаются органами исполнительной власти по надзору за охраной труда к уплате штрафа в порядке, установленном законом.

Уплата штрафа не освобождает юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с законодательством использует наемный труд от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.

Максимальный размер штрафа не может превышать пяти процентов среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год юридического или физического лица, использующего в соответствии с законодательством наемный труд.

Кроме возмещения ущерба работникам (в результате несчастного случая или профессионального заболевания), работодатель полностью возмещает ущерб другим предприятиям, гражданам и государству на общих основаниях в связи с причинением вреда при нарушении требований охраны труда.

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штраф / штрафы Гоструда

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