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Яка відповідальність за порушення правил охорони праці

23:12, 22 листопада 2024
Держпраці роз’яснює, що максимальний розмір штрафу не може перевищувати 5% середньомісячного фонду зарплати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка використовує найману працю.
Яка відповідальність за порушення правил охорони праці
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, яка відповідальність чекає за порушення правил охорони праці.

Закон України «Про охорону праці» передбачає кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та матеріальну відповідальність у разі порушення працівниками законодавства про охорону праці.

За порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом.

Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п’яти відсотків середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Kрім відшкодування шкоди працівникам (внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання), роботодавець повністю відшкодовує збитки іншим підприємствам, громадянам і державі на загальних підставах у зв’язку з заподіянням шкоди при порушенні вимог охорони праці.

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штраф Держпраці

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