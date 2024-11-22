Досі погоджують умови – у МВФ не пояснили, коли Україна отримає всі обіцяні кошти від G7

Від того, чи виділять обіцяні кошти країни Великої сімки, залежить доля фінансування бюджету України на наступний рік.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися виділити кредит у 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. У жовтні було ухвалено політичне рішення про розподіл часток у цьому кредиті для України між США, ЄС, Великобританією, Японією та Канадою. Механізм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine чи ERA. Втім, кошти досі не передано, хоча від них залежить забезпечення бюджету на 2025 рік.

«Працюємо над тим, щоб до кінця року запрацював механізм, яким Україна отримає 50 млрд доларів від країн G7. Це кошти, які будуть надані нашій країні завдяки використанню доходів від заморожених російських активів», - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 22 листопада.

Питання про те, чи знають у МВФ, коли буде виділено відповідні кошти, було поставлено і під час брифінгу 21 листопада представниці Фонду Юлії Козак.

Так, журналіст зазначив, що у жовтні країни G7 оголосили про свій механізм надання кредиту Україні, забезпеченого замороженими російськими активами. Білий дім поділився інформацією про те, що щонайменше 10 мільярдів доларів із цих грошей буде переведено Україні через фонд Світового банку.

На питання про те, чи братиме МВФ участь у наданні часткового фінансування Україні, забезпеченого російськими активами, представниця МВФ зазначила, що «все, що може сказати з цього питання, це те, що умови для різних компонентів ініціатив ERA все ще знаходяться на стадії завершення».

«Тому я не маю жодної додаткової інформації, яку я могла б вам зараз надати» - додала вона.

Автор: Наталя Мамченко

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