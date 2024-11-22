Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в данном кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA. Впрочем, средства до сих пор не переданы, хотя от них зависит обеспечение бюджета на 2025 год

«Работаем над тем, чтобы до конца года заработал механизм, по которому Украина получит 50 млрд долларов от стран G7. Это средства, которые будут предоставлены нашей стране благодаря использованию доходов от замороженных российских активов» - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина 22 ноября.

Вопрос о том, знают ли в МВФ, когда будут выделены соответствующие средства, был задан и в ходе брифинга 21 ноября представительнице Фонда Юлии Козак.

Так, журналист отметил, что в октябре страны G7 объявили о своем механизме предоставления кредита Украине, обеспеченного замороженными российскими активами. Белый дом поделился информацией о том, что не менее 10 миллиардов долларов из этих денег будут переведены Украине через фонд Всемирного банка.

На вопрос о том, будет ли МВФ участвовать в предоставлении частичного финансирования Украине, обеспеченного российскими активами, представительница МВФ отметила, что «все, что может сказать по этому вопросу, это то, что условия для различных компонентов инициатив ERA все еще находятся на стадии завершения».

«Поэтому у меня нет никакой дополнительной информации, которую я могла бы вам сейчас предоставить» - добавила она.

Автор: Наталя Мамченко

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