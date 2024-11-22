В Пенсионном фонде объяснили особенности расследования и учета несчастных случаев во время военного положения

Если при расследовании несчастного случая возникает угроза жизни или здоровью членов специальной комиссии, процесс расследования может быть приостановлен.

Пенсионный фонд рассказывает об особенностях расследования и учета несчастных случаев во время военного положения.

В период действия военного положения в Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ от 17.04.2019 №337, были внесены изменения.

Порядок дополнен новым разделом «Процедура расследования несчастных случаев в период действия правового режима военного (чрезвычайного) состояния в Украине или отдельных ее местностях», которым введена упрощенная процедура расследования несчастных случаев, которые произошли с работниками во время выполнения ими трудовых обязанностей в результате военных боевых) действий.

В частности, предусмотрено, что заседания комиссии по расследованию несчастного случая могут проводиться с использованием конференц-связи (дистанционно), а подписание протоколов производиться путем наложения электронной цифровой подписи.

Кроме того:

изменен срок (с двух часов до одних суток), в течение которого работодатель обязан сообщить о несчастном случае и/или остром профессиональном заболевании (отравление);

информирование членов комиссии о времени и месте проведения заседаний возлагается на председателя комиссии и осуществляется с использованием всех имеющихся средств связи, в том числе по электронной почте;

заседание комиссии по расследованию несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравление) считается действующим, если на нем присутствует большинство ее членов, при обязательном участии председателя комиссии;

принятие решений, составление и подписание документов по результатам заседания осуществляется присутствующими на заседании членами комиссии;

в случае возникновения угрозы жизни и здоровью членам специальной комиссии при проведении расследования несчастного случая такое расследование может быть остановлено.

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