В Пенсионном фонде объяснили особенности расследования и учета несчастных случаев во время военного положения

Пенсионный фонд рассказывает об особенностях расследования и учета несчастных случаев во время военного положения.
В период действия военного положения в Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ от 17.04.2019 №337, были внесены изменения.
Порядок дополнен новым разделом «Процедура расследования несчастных случаев в период действия правового режима военного (чрезвычайного) состояния в Украине или отдельных ее местностях», которым введена упрощенная процедура расследования несчастных случаев, которые произошли с работниками во время выполнения ими трудовых обязанностей в результате военных боевых) действий.
В частности, предусмотрено, что заседания комиссии по расследованию несчастного случая могут проводиться с использованием конференц-связи (дистанционно), а подписание протоколов производиться путем наложения электронной цифровой подписи.
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