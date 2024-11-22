Практика судов
  1. В Украине

В Пенсионном фонде объяснили особенности расследования и учета несчастных случаев во время военного положения

21:51, 22 ноября 2024
Если при расследовании несчастного случая возникает угроза жизни или здоровью членов специальной комиссии, процесс расследования может быть приостановлен.
В Пенсионном фонде объяснили особенности расследования и учета несчастных случаев во время военного положения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд рассказывает об особенностях расследования и учета несчастных случаев во время военного положения.

В период действия военного положения в Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ от 17.04.2019 №337, были внесены изменения.

Порядок дополнен новым разделом «Процедура расследования несчастных случаев в период действия правового режима военного (чрезвычайного) состояния в Украине или отдельных ее местностях», которым введена упрощенная процедура расследования несчастных случаев, которые произошли с работниками во время выполнения ими трудовых обязанностей в результате военных боевых) действий.

В частности, предусмотрено, что заседания комиссии по расследованию несчастного случая могут проводиться с использованием конференц-связи (дистанционно), а подписание протоколов производиться путем наложения электронной цифровой подписи.

Кроме того:

  • изменен срок (с двух часов до одних суток), в течение которого работодатель обязан сообщить о несчастном случае и/или остром профессиональном заболевании (отравление);
  • информирование членов комиссии о времени и месте проведения заседаний возлагается на председателя комиссии и осуществляется с использованием всех имеющихся средств связи, в том числе по электронной почте;
  • заседание комиссии по расследованию несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравление) считается действующим, если на нем присутствует большинство ее членов, при обязательном участии председателя комиссии;
  • принятие решений, составление и подписание документов по результатам заседания осуществляется присутствующими на заседании членами комиссии;
  • в случае возникновения угрозы жизни и здоровью членам специальной комиссии при проведении расследования несчастного случая такое расследование может быть остановлено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский: органы власти и посольства не должны воспринимать информацию от разведки как разрешение на выходной день

Президент Владимир Зеленский: госорганы и посольства, когда нет воздушной тревоги, должны работать одинаково и воспринимать информацию от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной.

Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, который должен рассматривать дела относительно конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также дела об обжаловании аудитов антикоррупционных органов.

Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду