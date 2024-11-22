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Выбросила с 8 этажа — в Киеве суд наказал женщину за убийство кота

16:54, 22 ноября 2024
Женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиры своего кота по кличке «Персик».
Выбросила с 8 этажа — в Киеве суд наказал женщину за убийство кота
Фото иллюстративное
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В Киеве суд объявил обвинительный приговор 56-летней жительнице столицы, которая выбросила кота с 8 этажа. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд признал ее виновной в жестоком обращении с котом, что привело к его гибели и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Отмечается, что в сентябре 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиры своего кота по кличке «Персик». В результате падения животное, прожившее у владелицы 18 лет, умерло от полученных травм.

«Указанные события происходили днем, в результате чего свидетелями жестокого обращения стали соседи и случайные прохожие», - заявили в прокуратуре.

В суде женщина свою вину признала полностью и раскаялась.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд объявил приговор 39-летнему мужчине, бросившему о землю собаку.

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прокуратура Киев

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