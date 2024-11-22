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Викинула з 8 поверху — у Києві суд покарав жінку за вбивство кота

16:54, 22 листопада 2024
Жінка в стані алкогольного сп’яніння викинула з вікна квартири свого кота на прізвисько «Персик».
Викинула з 8 поверху — у Києві суд покарав жінку за вбивство кота
Фото ілюстративне
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У Києві суд оголосив обвинувальний вирок 56-річній мешканці столиці, яка викинула кота з 8 поверху. Про це повідомила Київська міська прокуратура

Суд визнав її винною у жорстокому поводженні з котом, що призвело до його загибелі та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Зазначається, що у вересні 2024 року жінка в стані алкогольного сп’яніння викинула з вікна квартири свого кота на прізвисько «Персик». Внаслідок падіння тварина, яка прожила у власниці 18 років, померла від отриманих травм.

«Зазначені події відбувались вдень, внаслідок чого свідками жорстокого поводження стали сусіди та випадкові перехожі», - заявили у прокуратурі.

У суді жінка свою вину визнала повністю та розкаялась.

Раніше у Києві суд оголосив вирок 39-річному чоловіку, який кинув об землю собаку.

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прокуратура Київ

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