В руках сдетонировала коробка — в Киеве в результате взрыва погиб мужчина

Трагический случай произошел в Днепровском районе.

В Днепровском районе Киева в результате взрыва погиб мужчина. По данным полиции, мужчина подошел к машине, возле которой лежала коробка, и когда он поднял ее, произошел взрыв.

На месте трагедии работают все службы. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

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