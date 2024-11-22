Оценка уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи КСУ — обнародовали содержание письменного задания

На проведение письменной оценки было отведено 3 часа.

Совещательная группа экспертов опубликовала задачу, которую кандидаты на должность судьи КСУ выполняли во время письменной оценки по установлению уровня компетентности в сфере права.

В СГЭ напомнили, что задачи для письменной оценки разрабатывала внешняя группа международных экспертов, являющихся специалистами в сфере конституционализма.

«Они разработали пять вариантов таких задач, из которых случайным образом в прямом эфире был выбран пакет с заданием №4.

СГЭ публикует его содержание, чтобы все желающие могли ознакомиться с ним и понять суть задачи, которую выполняли кандидаты», - говорится в сообщении.

На проведение письменной оценки было отведено 3 часа.

При подготовке ответа кандидаты могли пользоваться только Конституцией Украины.

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд в начале 2025 года может прекратить свою деятельность из-за отсутствия полномочного состава.

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