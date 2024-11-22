Оцінювання рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді КСУ — оприлюднили зміст письмового завдання

На проведення письмового оцінювання було відведено 3 години.

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Дорадча група експертів опублікувала завдання, яке кандидати на посаду судді КСУ виконували під час письмового оцінювання зі встановлення рівня компетентності в сфері права.

У ДГЕ нагадали, що завдання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є фахівцями в сфері конституціоналізму.

«Вони розробили пʼять варіантів таких завдань, з яких випадковим чином в прямому ефірі було обрано пакет із завданням №4.

ДГЕ публікує його зміст, щоб всі охочі могли ознайомитися з ним та зрозуміти суть завдання, яке виконували кандидати», - сказано у повідомленні.

На проведення письмового оцінювання було відведено 3 години.

Під час підготовки відповіді, кандидати могли користуватися лише Конституцією України.

Раніше ми писали, що Конституційний Суд на початку 2025 року може припинити свою діяльність через відсутність повноважного складу.

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