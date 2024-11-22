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У Пенсійному фонді пояснили особливості розслідування та обліку нещасних випадків під час воєнного стану

21:51, 22 листопада 2024
Якщо під час розслідування нещасного випадку виникає загроза життю чи здоров’ю членів спеціальної комісії, процес розслідування може бути призупинено.
У Пенсійному фонді пояснили особливості розслідування та обліку нещасних випадків під час воєнного стану
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Пенсійний фонд розповідає про особливості розслідування та обліку нещасних випадків під час воєнного стану. 

На період дії воєнного стану до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 №337, було внесено зміни. 

Порядок доповнено новим розділом «Процедура розслідування нещасних випадків в період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях», яким запроваджено спрощену процедуру розслідування нещасних випадків, що відбулися з працівниками під час виконання ними трудових обов’язків унаслідок воєнних (бойових) дій. Зокрема, передбачено, що засідання комісії з розслідування нещасного випадку можуть проводитися з використанням конференц-зв’язку (дистанційно), а підписання протоколів здійснюватися шляхом накладення електронного цифрового підпису.

Окрім того:

  • змінено строк (з двох годин до однієї доби), протягом якого роботодавець зобов’язаний повідомити про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння);
  • інформування членів комісії щодо часу та місця проведення засідань покладається на голову комісії та здійснюється з використанням усіх наявних засобів зв’язку, в тому числі електронною поштою; 
  • засідання комісії з розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) вважається чинним, якщо на ньому присутні більшість її членів, за обов’язкової участі голови комісії;
  • прийняття рішень, складення та підписання документів за результатами засідання здійснюється присутніми на засіданні членами комісії;
  • у разі виникнення загрози життю та здоров’ю членам спеціальної комісії під час проведення розслідування нещасного випадку таке розслідування може бути зупинене. 

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Пенсійний фонд

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