У Пенсійному фонді пояснили особливості розслідування та обліку нещасних випадків під час воєнного стану

Пенсійний фонд розповідає про особливості розслідування та обліку нещасних випадків під час воєнного стану.
На період дії воєнного стану до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 №337, було внесено зміни.
Порядок доповнено новим розділом «Процедура розслідування нещасних випадків в період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях», яким запроваджено спрощену процедуру розслідування нещасних випадків, що відбулися з працівниками під час виконання ними трудових обов’язків унаслідок воєнних (бойових) дій. Зокрема, передбачено, що засідання комісії з розслідування нещасного випадку можуть проводитися з використанням конференц-зв’язку (дистанційно), а підписання протоколів здійснюватися шляхом накладення електронного цифрового підпису.
Окрім того:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.