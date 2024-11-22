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Школа не здійснила нічого протизаконного, покаравши учня за використання ШІ — рішення суду

17:38, 22 листопада 2024
Дитина використовувала інструмент штучного інтелекту для виконання завдання.
Школа не здійснила нічого протизаконного, покаравши учня за використання ШІ — рішення суду
Фото: student-circuit.com
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Окружний суд США по округу Массачусетс виніс ухвалу у справі батьків проти школи. Мати та батько дитини подали до суду на шкільний округ за покарання їхнього сина, який використовував інструмент штучного інтелекту для виконання завдання, пише arstechnica.com.

Дейл і Дженніфер Харріс подали до суду на посадових осіб школи Hingham High School та шкільний комітет і вимагали від школи змінити оцінку їхнього сина та видалити інцидент з його дисциплінарного досьє. Батьки стверджували, що у довіднику для учнів немає правила проти використання ШІ, але посадовці школи заявили, що учень порушив кілька правил політики школи.

Клопотання сім'ї Харріс було відхилено. Суддя Пол Левенсон ухвалив, що шкільні посадові особи «мають перевагу в аргументації як за фактами, так і за законом».

«За фактами, у попередньому фактичному звіті немає нічого, що передбачало б, що посадовці HHS поспішили з висновком про те, що син родини Харріс шахраював.

І наслідки, які наклали відповідачі, не були настільки суворими, щоб виходити за межі значної свободи дій відповідачів у таких питаннях.

На підставі наявних у суді доказів я не виявляю жодних правопорушень з боку відповідачів», — заявив суддя Левенсон.

Також він зазначив, те, як хлопчик використав ШІ, переконливо підтверджує висновок відповідачів про те, що дитина знала, що «використовує ШІ неприпустимим чином».

«Хоча «поява генеративного ШІ може представляти деякі особливі проблеми для педагогів, в даному випадку проблема не є особливо гострою, оскільки немає жодної видимої педагогічної мети в тому, щоб спонукати використовувати Grammarly (або будь-який інший інструмент ШІ) генерувати сценарій, відтворювати висновок без цитування і видавати його за свою власну роботу», — йдеться у ухвалі суду.

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суд США штучний інтелект

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