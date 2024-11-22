Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автівкою — на Житомирщині призначили покарання водію за скоєння ДТП з двома загиблими

Засуджений має сплатити на користь потерпілих 600 тисяч грн моральної і матеріальної шкоди.

На Житомирщині до 8 років позбавлення волі засуджено 63-річного водія за скоєння ДТП, у якому загинуло двоє людей. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіка також позбавили права керувати транспортними засобами строком на 3 роки та стягнули з нього на користь потерпілих 600 тисяч грн моральної і матеріальної шкоди.

63-річний мешканець Житомирського району скоїв ДТП, унаслідок якого двоє людей загинули, а ще одну жінку травмовано.

Він керував авто, у якому перебували його син і ще одна пасажирка. Під час руху у селі Романівка Бердичівського району він порушив правила дорожнього руху, не справився із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем.

Унаслідок зіткнення водій та пасажирка зустрічного авто загинули, а дружина потерпілого отримала середні тілесні ушкодження. Наразі вирок не набрав законної сили.

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