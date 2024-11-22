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Осадки, а кое-где налипание мокрого снега – прогноз погоды на выходные в Украине

19:47, 22 ноября 2024
23 ноября в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с.
Осадки, а кое-где налипание мокрого снега – прогноз погоды на выходные в Украине
Источник фото: Укринформ
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В субботу, 23 ноября, в западных областях Украины ожидается небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег, температура ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью значительный, днем ​​местами небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, а на остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя, температура в течение суток 3-8° тепла, днем ​​в юго-восточной части до плюс 14°.

Такой прогноз погоды обнародовали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, по информации синоптиков, в последующие двое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь на востоке и юго-востоке мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица; температура ночью 0-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 4° тепла.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, завтра в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с.

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