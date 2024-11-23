У чому різниця між медичним висновком і е-лікарняним

Пенсійний фонд пояснює, що е-лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі успішно створеного медичного висновку про тимчасову непрацездатність або рішення органу опіки та піклування.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснює відмінності між медичним висновком та електронним лікарняним.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність та е-лікарняний, який є електронним аналогом паперового листка непрацездатності, – електронні документи, які засвідчують факт тимчасової непрацездатності людини. Вони тісно пов’язані між собою, тому необхідно розуміти різницю між ними.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) – це електронний документ, який:

засвідчує тимчасову непрацездатність;

містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності;

є підставою для створення е-лікарняного.

Лікар створює МВТН в Електронній системі охорони здоров’я на підставі медичних записів (включаючи основні дані, що містяться у сімейного лікаря, такі як паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер мобільного телефону тощо).

На підставі МВТН формується електронний листок непрацездатності.

Е-лікарняний (листок непрацездатності в електронному вигляді) – електронний документ, який:

засвідчує факт тимчасової непрацездатності;

є підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Е-лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України на підставі успішно створеного МВТН або рішення органу опіки та піклування.

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