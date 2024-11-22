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Нарушители военного учета смогут не идти в ТЦК, а оплатить штраф через приложение Резерв+

18:20, 22 ноября 2024
По словам заместительницы министра обороны, такая функция появится в начале следующего года в приложении, если депутаты примут законопроект до конца года.
Нарушители военного учета смогут не идти в ТЦК, а оплатить штраф через приложение Резерв+
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Нарушившие военный учет военнообязанные могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Сейчас такой штраф невозможно уплатить в электронном формате, но такая возможность может появиться приложение Резерв+. Об этом заявила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit, пишет 24 Канал.

«Мы хотим сделать в Резерв+ функционал уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. Многие не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил государственного движения», – отметила Черногоренко.

По ее словам, есть техническое понимание этого вопроса, и если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года у Резерв+ будет такая функция.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что узнавать о штрафах, наложенных постановлениями ТЦК за нарушение военного учета, можно будет в приложении «Дія» по тому же принципу, как водители узнают о штрафах за превышение скорости.

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штраф / штрафы ТЦК Минобороны Резерв+ военнообязанный воинский учет

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