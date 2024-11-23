Получение алиментов через добровольное исполнение решения — что нужно знать

Граждане могут получить алименты путем добровольного исполнения решения.

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киев разъяснило вопрос упрощенного порядка получения денежных средств на содержание ребенка (алиментов) от предприятия, учреждения организации.

Статья 7 Закона Украины «Об исполнительном производстве» предусматривает возможность получения алиментов путем добровольного исполнения решения. Это быстрый способ получить отчисленные на доход плательщика алиментов средства, напрямую с работы, минуя процедуру принуждения.

Что для этого нужно:

Исполнительный документ.

Вы можете самостоятельно отправить документ о взыскании алиментов:

на предприятие, где работает должник;

в учреждение, выплачивающее ему пенсию, стипендию или другие доходы;

физическому лицу-предпринимателю или физическому лицу, выплачивающему должнику доход.

Ваше заявление (взыскателя)

Вместе с исполнительным документом следует подать заявление, в котором указать:

- реквизиты вашего счета в банке или другом финансовом учреждении, согласно которому хотите получать средства;

- Ваши данные (фамилия, имя, отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Отмечается, что предприятия, учреждения, организации, физические лица - предприниматели и физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, по заявлению взыскателя обязаны производить отчисления из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника в размере, определенном исполнительным документом, с учетом положений статьи 70 выше указанного Закона.

«Используйте эту возможность для быстрого и эффективного решения вопроса с взысканием алиментов», - заявили в ведомстве.

Что делать, если есть задолженность?

Если должник имеет задолженность или не согласен с ее суммой, вы вправе обратиться в исполнительную службу для принудительного исполнения решения.

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