Практика судов
  1. В Украине

Получение алиментов через добровольное исполнение решения — что нужно знать

07:54, 23 ноября 2024
Граждане могут получить алименты путем добровольного исполнения решения.
Получение алиментов через добровольное исполнение решения — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киев разъяснило вопрос упрощенного порядка получения денежных средств на содержание ребенка (алиментов) от предприятия, учреждения организации.

Статья 7 Закона Украины «Об исполнительном производстве» предусматривает возможность получения алиментов путем добровольного исполнения решения. Это быстрый способ получить отчисленные на доход плательщика алиментов средства, напрямую с работы, минуя процедуру принуждения.

Что для этого нужно:

  1. Исполнительный документ.

Вы можете самостоятельно отправить документ о взыскании алиментов:

на предприятие, где работает должник;

в учреждение, выплачивающее ему пенсию, стипендию или другие доходы;

физическому лицу-предпринимателю или физическому лицу, выплачивающему должнику доход.

  1. Ваше заявление (взыскателя)

Вместе с исполнительным документом следует подать заявление, в котором указать:

- реквизиты вашего счета в банке или другом финансовом учреждении, согласно которому хотите получать средства;

- Ваши данные (фамилия, имя, отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Отмечается, что предприятия, учреждения, организации, физические лица - предприниматели и физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, по заявлению взыскателя обязаны производить отчисления из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника в размере, определенном исполнительным документом, с учетом положений статьи 70 выше указанного Закона.

«Используйте эту возможность для быстрого и эффективного решения вопроса с взысканием алиментов», - заявили в ведомстве.

Что делать, если есть задолженность?

Если должник имеет задолженность или не согласен с ее суммой, вы вправе обратиться в исполнительную службу для принудительного исполнения решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышение налогов, готовность к повышению НДС, создание нового высшего суда – в МВФ назвали условия для продолжения поддержки Украины

Принятие налогового пакета является обязательным требованием для продолжения финансирования Украины от МВФ, и органы власти должны быть готовы к повышению основной ставки НДС – МВФ.

Владимир Зеленский: органы власти и посольства не должны воспринимать информацию от разведки как разрешение на выходной день

Президент Владимир Зеленский: госорганы и посольства, когда нет воздушной тревоги, должны работать одинаково и воспринимать информацию от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной.

Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, который должен рассматривать дела относительно конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также дела об обжаловании аудитов антикоррупционных органов.

Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Богатих
    Інна Богатих
    заступник Міністра юстиції України
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду