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Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність на початку 2025 року – Вища рада правосуддя

08:30, 25 листопада 2024
Хоча Служба дисциплінарних інспекторів буде повністю сформована вже у грудні, однак заповнити всі посади дисциплінарних інспекторів вже не вдасться.
Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність на початку 2025 року – Вища рада правосуддя
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Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність на початку 2025 року.

До кінця 2024 року, після завершення співбесід, Вища рада правосуддя призначить на посади як керівників Служби дисциплінарних інспекторів, так і дисциплінарних інспекторів.

Про це під час зустрічі з експертами Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP) повідомив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко.

За даними джерел «Судово-юридичної газети», список дисциплінарних інспекторів Вища рада правосуддя може затвердити вже на цьому тижні.

Також на цьому тижні може бути затверджено Положення про Службу дисциплінарних інспекторів.

Зазначимо, що наразі тривають співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів. Станом на 22 листопада відбулися співбесіди з 16 претендентами на посади дисциплінарних інспекторів з 24, а також співбесіда з претенденткою на посаду заступника керівника СДІ.

Крім того, один з кандидатів на посаду дисциплінарного інспектора 21 листопада відмовився від боротьби за посаду дисциплінарного інспектора.

Як було зазначено під час засідання Ради правосуддя, 12 листопада прокурор Офісу Генерального прокурора Віталій Кошляк надіслав до ВРП заяву з проханням залишити без розгляду рекомендацію про призначення його на посаду дисциплінарного інспектора. Відповідна заява у підсумку була задоволена.

26 листопада ВРП планує провести співбесіди ще з 8 претендентами на посади дисциплінарних інспекторів.

Крім того, у грудні відбудуться співбесіди з двома претендентами на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що конкурс на посади керівника, заступника керівника та дисциплінарних інспекторів, був оголошений ще 19 грудня 2023 року.

Спочатку передбачалося, що Служба дисциплінарних інспекторів буде створена у вересні 2024 року. Однак потім строки створення СДІ були змінені, зокрема, через провал першого конкурсу на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Служба дисциплінарних інспекторів у складі керівника, заступника керівника та 24 дисциплінарних інспекторів є автономним підрозділом у складі Вищої ради правосуддя, яка буде здійснювати попередній розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВРП

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