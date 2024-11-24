Работник направился в командировку в выходной — предусмотрены ли компенсации

Гоструда отмечает, что если приказом о командировке предусмотрено возвращение работника из командировки в выходной день, то ему может предоставляться другой день отдыха.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, предусмотрены ли работнику бюджетного учреждения компенсации в случае направления его в командировку или возвращение из командировки в выходной день.

Общие вопросы организации командировки работников бюджетных учреждений и организаций регулируются Инструкцией о служебных командировках внутри Украины и за границу, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 13.03.1998 г. № 59.

Согласно этой инструкции, если работник специально откомандирован для работы в выходные или праздничные и нерабочие дни, то за работу в эти дни выплачивается компенсация в соответствии с действующим законодательством.

Если же работник отбывает в командировку в выходной день, то ему по возвращении из командировки в установленном порядке предоставляется другой день отдыха. Если приказом о командировке предусмотрено возвращение работника из командировки в выходной день, ему может предоставляться другой день отдыха. Вопрос о предоставлении другого дня отдыха для работника, прибывающего из командировки в выходной день, должен быть урегулирован правилами внутреннего трудового распорядка.

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