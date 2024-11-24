В Торецке россияне расстреляли двух женщин и ранили мужчину — Офис Генпрокурора

оккупанты расстреляли людей, которые скрывались в квартире.

В Торецке Донецкой области российские оккупанты убили двоих и ранили одного гражданского. По этому факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 21 ноября 2024 года, около 18:00, представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права.

Указывается, что россияне вошли в одну из квартир в жилом квартале города Торецк, где находились три гражданских.

«Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Находившийся рядом с ними мужчина получил ранения, переломы плеча и ключицы», — отмечают в ОГП.

Пострадавшему предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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