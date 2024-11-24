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У Торецьку росіяни розстріляли двох жінок та поранили чоловіка — Офіс Генпрокурора

16:22, 24 листопада 2024
Окупанти розстріляли людей, які ховались у квартирі.
У Торецьку росіяни розстріляли двох жінок та поранили чоловіка — Офіс Генпрокурора
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У Торецьку на Донеччині російську окупанти вбили двох та поранили одного цивільного. За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 21 листопада 2024 року, біля 18:00 години, представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права.

Вказується, що росіяни увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі міста Торецьк, де перебувало троє цивільних.

«Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці», — зазначають в ОГП.

Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога.

Проводяться слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.

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офіс генерального прокурора

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