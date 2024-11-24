Працівник направився у відрядження у вихідний — чи передбачені компенсації

Держпраці зазначає, що якщо наказом про відрядження передбачене повернення працівника з відрядження у вихідний день, то йому може надаватися інший день відпочинку.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи передбачені працівнику бюджетної установи компенсації в разі направлення його у відрядження або повернення з відрядження у вихідний день.

Загальні питання організації відрядження працівників бюджетних установ та організацій регулюються Інструкцією про службові відрядження в межах України і за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59.

Згідно з цією інструкцією, якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то за роботу в ці дні виплачується компенсація, відповідно до чинного законодавства.

Якщо ж працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку. Якщо наказом про відрядження передбачене повернення працівника з відрядження у вихідний день, то йому може надаватися інший день відпочинку. Питання щодо надання іншого дня відпочинку для працівника, який прибуває з відрядження y вихідний день, має бути врегульоване правилами внутрішнього трудового розпорядку.

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