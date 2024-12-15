На Харьковщине бойцы ГСЧС провели операцию по спасению лебедя – как это было, фото

У птицы было повреждено крыло и лапа, поэтому она не могла самостоятельно взлететь.

На Харьковщине спасли раненого лебедя. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, птица находилась на льду местного пруда в селе Подворки Солоницевской общины Харьковского района.

У нее было повреждено крыло и лапа, поэтому она не могла самостоятельно взлететь.

Следовательно, спасатели на резиновой лодке добрались до лебедя и осторожно достали из водоема.

На берегу на птицу уже ждали ветеринары, которые забрали ее на лечение и реабилитацию.

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