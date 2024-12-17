В Киеве после падения обломков шахедов повреждены окна в домах, видео

В Киеве в результате падения обломков шахедов зафиксированы повреждения в нескольких районах. Об этом сообщает КМВА.
В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль, а в Печерском районе обломок шахеда повредил окно в жилом доме.
Кроме этого, в Днепровском районе обломки повредили остекление окон в доме. Также обломок дрона был обнаружен во дворе жилого дома в Голосеевском районе.
Информация о пострадавших не поступала.
В Телеграм-каналах публикуют видео сбития шахеда над Киевом.
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