Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

Фото: Vitaliy Bezgin \ facebook

Количество общин изменится и появится инструмент для коррекции границ областей (за исключением ТОТ и зоны боевых действий). Старостинские округа получат свое моделирование от государства. Соответствующую реформу анонсировал председатель подкомитета по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин.

«Законодательство об административно-территориальном устройстве не имеет регулирования в отношении общин. Мы до сих пор тратим время и ресурсы ОМС на установление границ населенных пунктов, хотя государство должны беспокоить только внешние границы общин, а все, что внутри - является внутренним хозяйством, в которое не должна вмешиваться центральная власть.

Параллельно с законодательством о границах общин мы разработаем новую методику способности, чтобы минимизировать политические влияния на процесс коррекции АТУ, который является неизбежным.

Нам нужны инструменты для коррекции границ областей и районов. Кроме того, пора планировать статистические регионы относительно предстоящей работы в рамках политики сплоченности ЕС.

Переименование общин. Изменение названия центрального дома в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самого общества. Прекрасно, что министерство уже на финальной стадии с законопроектом.

Государство предоставит свое видение оптимальной сети старостинских округов для общин. Оно будет носить рекомендательный характер», - отметил он.

По словам Безгина, «это краткий перечень изменений к законодательству и разработке инструментов об административно-территориальном устройстве, в которых мы нуждаемся уже в этом году или сразу после завершения войны, поэтому готовить их начнем уже».

Автор: Наталя Мамченко

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