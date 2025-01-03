Финляндия начала годовое председательство в ОБСЕ

С января 2025 года председательство в ОБСЕ в течение года будет осуществлять Финляндия.

С января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сосредотачиваясь на соблюдении принципов ОБСЕ, поддержке Украины и усилении устойчивости организации для решения сложных вызовов безопасности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил коллегу Элину Валтонен с председательством в ОБСЕ в 2025 году.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в Украине», - отметил Сибига.

Он добавил, что в канун 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта страны будут вместе работать, чтобы достичь справедливого мира для Украины и положить конец российской агрессии.

Отметим, что турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу стал новым генсеком ОБСЕ.

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