Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ

З січня 2025 року головування в ОБСЄ протягом року здійснюватиме Фінляндія.

З січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), зосереджуючись на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації для вирішення складних безпекових викликів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав свою колегу Еліну Валтонен з головуванням в ОБСЄ у 2025 році.

«Я з нетерпінням чекаю можливості вітати вас в Україні», - зазначив Сибіга.

Він додав, що напередодні 50-ї річниці Гельсінського заключного акта країни разом працюватимуть, щоб досягти справедливого миру для України і покласти край російській агресії.

Зазначимо, що турецький дипломат Ферідун Сінірліоглу став новим генсеком ОБСЄ.

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