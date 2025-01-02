В Україну йдуть похолодання та сніг

В Карпатах вночі прогнозується сніг з поривами вітру 20-25 м/с та хуртовиною.

У п'ятницю, 3 січня, у низці областей України прогнозується мокрий та сніг та сильний вітер. Про це повідомив Укргідрометцентр.

В Карпатах вночі буде значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с та хуртовина. Температура становитиме 1-6° морозу.

На Закарпатті оголошено I рівень небезпеки. У регіоні буде дощ та мокрий сніг.

Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південного сходу, буде невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

В Україні температура вночі та вдень - від 3° морозу до 2° тепла. Втім, вдень у центральних областях стовпчики термометрів покажуть до +5°. Тим часом на півдні та сході країни вночі температура повітря буде +1-6°, а вдень - +5-10°.

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