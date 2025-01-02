Кабмін вніс зміни до 104 постанов для запуску системи експертних команд замість МСЕК

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає внесення змін до 104 постанов КМУ щодо використання документів за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи в різних процесах та сферах.

Кабінет Міністрів для запуску системи експертних команд з оцінки повсякденного функціонування замість МСЕК вніс зміни в 104 постанови стосовно використання документів у різних процесах і сферах.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що ухвалені зміни забезпечать можливість на підставі виписки з рішення експертної команди отримувати (або продовжувати отримувати) пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки.

Виписка з рішення експертної команди також може бути використана для цілей, визначених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Внесені зміни забезпечують міжвідомче регулювання відносин з урахуванням нового підходу до процесу встановлення інвалідності та потреб людини в додаткових видах послуг. З урахуванням зміни форм документів, які видаватимуться експертними командами людям з інвалідністю, удосконалено нормативно-правові акти, що регулюють процеси виплат, отримання пільг та інших соціальних гарантій.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Крім цього, відомо, що документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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