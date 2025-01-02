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Кабмін вніс зміни до 104 постанов для запуску системи експертних команд замість МСЕК

15:41, 2 січня 2025
Уряд ухвалив постанову, яка передбачає внесення змін до 104 постанов КМУ щодо використання документів за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи в різних процесах та сферах.
Кабмін вніс зміни до 104 постанов для запуску системи експертних команд замість МСЕК
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Кабінет Міністрів для запуску системи експертних команд з оцінки повсякденного функціонування замість МСЕК вніс зміни в 104 постанови стосовно використання документів у різних процесах і сферах.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що ухвалені зміни забезпечать можливість на підставі виписки з рішення експертної команди отримувати (або продовжувати отримувати) пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки.

Виписка з рішення експертної команди також може бути використана для цілей, визначених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Внесені зміни забезпечують міжвідомче регулювання відносин з урахуванням нового підходу до процесу встановлення інвалідності та потреб людини в додаткових видах послуг. З урахуванням зміни форм документів, які видаватимуться експертними командами людям з інвалідністю, удосконалено нормативно-правові акти, що регулюють процеси виплат, отримання пільг та інших соціальних гарантій.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Крім цього, відомо, що документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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Кабінет Міністрів України МСЕК

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