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Кабмин внес изменения в 104 постановления для запуска системы экспертных команд вместо МСЭК

15:41, 2 января 2025
Правительство приняло постановление, предусматривающее внесение изменений в 104 постановления КМУ об использовании документов по результатам оценки повседневного функционирования личности в различных процессах и сферах.
Кабмин внес изменения в 104 постановления для запуска системы экспертных команд вместо МСЭК
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Кабинет Министров для запуска системы экспертных команд по оценке повседневного функционирования вместо МСЭК внес изменения в 104 постановления по использованию документов в различных процессах и сферах.

В Министерстве здравоохранения отметили, что принятые изменения обеспечат возможность на основании выписки из решения экспертной команды получать (или продолжать получать) льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки.

Выписка из решения экспертной команды может быть использована для целей, определенных законами Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Внесенные конфигурации обеспечивают межведомственное регулирование отношений с учетом нового подхода к процессу установления инвалидности и потребностей человека в дополнительных видах услуг. С учетом изменения форм документов, выдаваемых экспертными командами людям с инвалидностью, усовершенствованы нормативно-правовые акты, регулирующие процессы выплат, получения льгот и других социальных гарантий.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Кроме того, сообщалось, что документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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Кабинет Министров Украины МСЕК

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