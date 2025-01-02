Курс евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2022 года

Евро упал к доллару до минимума за два года.

Курс евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года. Такое снижение произошло на фоне опасений по экономике Европы и разногласиям в денежно-кредитной политике с политикой США, пишет Bloomberg.

Курс евро снизился на 0,4% до 1,0314 доллара – это самый низкий уровень с ноября 2022 года. Только с конца сентября 2024 годп курс снизился примерно на 8%.

Агентство отмечает, что евро упал из-за опасений, что экспортно-ориентированные экономики региона пострадают от торговых пошлин США и ожидания, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система США. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока усилила давление.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года Нацбанк резко увеличил продажу валюты.

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