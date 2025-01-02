Практика судов
  1. Общество

Курс евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2022 года

15:30, 2 января 2025
Евро упал к доллару до минимума за два года.
Курс евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2022 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Курс евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года. Такое снижение произошло на фоне опасений по экономике Европы и разногласиям в денежно-кредитной политике с политикой США, пишет Bloomberg.

Курс евро снизился на 0,4% до 1,0314 доллара – это самый низкий уровень с ноября 2022 года. Только с конца сентября 2024 годп курс снизился примерно на 8%.

Агентство отмечает, что евро упал из-за опасений, что экспортно-ориентированные экономики региона пострадают от торговых пошлин США и ожидания, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система США. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока усилила давление.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года Нацбанк резко увеличил продажу валюты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

евро курс доллара

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Правительство утвердило положение о Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в СИЗО и колониях

Урегулирован порядок создания и подачи жалоб в Комиссию по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях для предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова