В Германии поддерживают идею отправки миротворцев в Украину, но не своих военных — опрос

56% опрошенных немцев поддерживают отправку миротворческих сил в Украину.

В Германии более половины граждан поддерживают идею отправки миротворцев в Украину. Опрос проводился с 20 по 23 декабря социологической службой YouGov, передает DW.

В частности, 56% опрошенных немцев поддерживают отправку миротворцев в Украину, а 19% в целом выступает против такого шага.

В то же время, только 23% поддерживают участие немецких сил, а 33% против участия Бундесвера.

Также, согласно данным опроса, каждый четвертый не имеет определенного мнения по этому вопросу.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только при достижении консенсуса с РФ.

Напомним, ранее стало известно, что дипломаты и должностные лица ЕС, знакомые с ходом дискуссий о возможном появлении миротворцев в Украине, следивших за соблюдением режима прекращения огня в случае договоренности о нем, скептически настроены по поводу шансов договориться о миссии, если к ней не будут привлечены США.

Также Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворческого контингента в Украину, отметив, что это непростой процесс, и пока не будет деталей.

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