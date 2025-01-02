Ушел из жизни председатель Совета адвокатов Николаевской области Вячеслав Антипченко

Вячеслав Константинович Антипченко более 45 лет жизни посвятил адвокатской деятельности.

На 72 году жизни перестало биться сердце председателя Совета адвокатов Николаевской области Вячеслава Антипченко. О трагическом известии сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Вячеслав Константинович более 45 лет жизни посвятил адвокатской деятельности. Своим призванием считал развитие адвокатуры Николаевщины.

В 2008 году был избран членом Высшей квалификационной комиссии адвокатуры, а в 2012 году – председателем КДКА Николаевской области. После принятия Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» занимался воплощением норм в жизнь. Он наладил учет адвокатов и ведение реестра, принятие присяг молодыми специалистами и рассмотрение жалоб, решение вопросов защиты и помощи для адвокатов. 3 2017 работал председателем Совета адвокатов региона. Он активно поддерживал образовательные программы для адвокатов, занимался организацией обучающих семинаров. Был одним из основателей отличия «Юрист года Николаевщины».

Во время войны, благодаря его принципиальной позиции, Совет адвокатов Николаевской области не остановил свою деятельность, а здание Совета стало центром развития адвокатуры и коммуникаций между адвокатами. Также он наладил поставки гуманитарной помощи в регион.

16 января Вячеславу Константиновичу должно было исполниться 72 года.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Константиновича.