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«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

15:14, 2 января 2025
Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.
«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда
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Рассмотрение апелляционным судом апелляционной жалобы является ненадлежащим, если такая жалоба была изложена на иностранном языке без осуществления его перевода, а проведенную этим судом процедуру апелляционного пересмотра уголовного производства в целом нельзя считать справедливой. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 25 ноября 2024 года по делу №755/25/21.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили лицо по ч. 3 ст. 187 УК. Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, осужденный, являющийся гражданином Республики Грузии, подал апелляционную жалобу.

В нем он на русском языке отметил наименование суда апелляционной инстанции, свою фамилию и имя со ссылкой на свой процессуальный статус в уголовном производстве, дату своего рождения, статью по которой он обвиняется, и номер дела. Содержание жалобы осужденный изложил на грузинском языке.

Апелляционный суд, получив апелляционную жалобу, открыл производство. В судебном заседании председательствующая судья осуществила по делу доклад, объявила о поступлении в апелляционный суд апелляционных жалоб стороны защиты и акцентировала, что апелляционная жалоба осужденного подана на грузинском языке.

Также судья указала, что содержание жалоб осужденного и его защитника аналогичны, апеллянты просят отменить приговор суда и принять новый, в соответствии с которым закрыть уголовное производство в отношении осужденного на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК.

В то же время, через переводчика судья уточнила требование осужденного, указанное в его апелляционной жалобе, и осужденный сообщил, что просит его оправдать, поскольку не совершал инкриминируемого ему преступления.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС пришел к выводу, что апелляционный суд не обеспечил надлежащего рассмотрения апелляционной жалобы осужденного, поэтому проведенную этим судом процедуру апелляционного пересмотра в целом нельзя считать справедливой.

Апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе, изложенной на грузинском языке, тем самым принял ее к рассмотрению и констатировал, что она будет предметом апелляционного пересмотра, а ее доводы — оценены во время такого пересмотра. Однако, приняв эту жалобу осужденного, апелляционный суд в стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора суда относительно осужденного не осуществил мер по ее переводу.

Такие действия суда апелляционной инстанции очевидно указывают на то, что суд и участники судебного производства, получившие копии жалобы, не могли ознакомиться с ее содержанием из-за языкового барьера и, в частности, реализовать свое право на представление возражений на изложенные в ней доводы.

Также из текста решения апелляционного суда, как и из материалов дела в целом, непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке, и с доводами, которыми осужденный обосновывал незаконность вынесенного к нему приговора. Несмотря на это, по результатам апелляционной процедуры, апелляционный суд пришел к выводу о необоснованности изложенных в жалобе доводов и оставил эту жалобу без удовлетворения.

Автор: Наталя Мамченко

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