«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Рассмотрение апелляционным судом апелляционной жалобы является ненадлежащим, если такая жалоба была изложена на иностранном языке без осуществления его перевода, а проведенную этим судом процедуру апелляционного пересмотра уголовного производства в целом нельзя считать справедливой. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 25 ноября 2024 года по делу №755/25/21.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили лицо по ч. 3 ст. 187 УК. Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, осужденный, являющийся гражданином Республики Грузии, подал апелляционную жалобу.

В нем он на русском языке отметил наименование суда апелляционной инстанции, свою фамилию и имя со ссылкой на свой процессуальный статус в уголовном производстве, дату своего рождения, статью по которой он обвиняется, и номер дела. Содержание жалобы осужденный изложил на грузинском языке.

Апелляционный суд, получив апелляционную жалобу, открыл производство. В судебном заседании председательствующая судья осуществила по делу доклад, объявила о поступлении в апелляционный суд апелляционных жалоб стороны защиты и акцентировала, что апелляционная жалоба осужденного подана на грузинском языке.

Также судья указала, что содержание жалоб осужденного и его защитника аналогичны, апеллянты просят отменить приговор суда и принять новый, в соответствии с которым закрыть уголовное производство в отношении осужденного на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК.

В то же время, через переводчика судья уточнила требование осужденного, указанное в его апелляционной жалобе, и осужденный сообщил, что просит его оправдать, поскольку не совершал инкриминируемого ему преступления.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС пришел к выводу, что апелляционный суд не обеспечил надлежащего рассмотрения апелляционной жалобы осужденного, поэтому проведенную этим судом процедуру апелляционного пересмотра в целом нельзя считать справедливой.

Апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе, изложенной на грузинском языке, тем самым принял ее к рассмотрению и констатировал, что она будет предметом апелляционного пересмотра, а ее доводы — оценены во время такого пересмотра. Однако, приняв эту жалобу осужденного, апелляционный суд в стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора суда относительно осужденного не осуществил мер по ее переводу.

Такие действия суда апелляционной инстанции очевидно указывают на то, что суд и участники судебного производства, получившие копии жалобы, не могли ознакомиться с ее содержанием из-за языкового барьера и, в частности, реализовать свое право на представление возражений на изложенные в ней доводы.

Также из текста решения апелляционного суда, как и из материалов дела в целом, непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке, и с доводами, которыми осужденный обосновывал незаконность вынесенного к нему приговора. Несмотря на это, по результатам апелляционной процедуры, апелляционный суд пришел к выводу о необоснованности изложенных в жалобе доводов и оставил эту жалобу без удовлетворения.

Автор: Наталя Мамченко

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